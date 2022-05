Roma, Nuno Santos di fuoco: ancora sospeso

Non sarà la sua prima squalifica , anche se è stata la sua prima espulsione. Il preparatore dei portieri della Roma di Mourinho , Nuno Santos , è un tipo piuttosto agitato quando accompagna la squadra in panchina. Era già stato sospeso per due giornate dopo la partita contro il Verona, quella in cui Mourinho beccò il rosso da Pairetto per il gesto della telefonata, e soprattutto era stato punito per tre turni dopo la rissa avvenuta negli spogliatoi di Bodø, dopo l’andata dei quarti di Conference , quando la Roma aveva denunciato un’ aggressione alla quale l’Uefa non ha creduto, preferendo sanzionare alla stessa maniera i due litiganti (l’altro era l’allenatore del Bodø, Knutsen).

La squalifica

Durante Roma-Bologna è stato invece allontanato dall’arbitro Fabbri per una protesta un po’ troppo vivace a inizio ripresa. Dovrà quindi guardare dalla tribuna almeno la partita di campionato di Firenze - la squalifica è automatica dopo le espulsioni: oggi usciranno le decisioni del giudice sportivo - e non potrà partecipare neppure alla seconda semifinale contro il Leicester. La sua assenza in partita sta diventando frequente. E per i giocatori, con i quali ha stabilito un feeling motivazionale molto forte, è una perdita che ha una propria valenza. Al King Power Stadium, ad esempio, era seduto in tribuna stampa accanto ai professionisti dell’ufficio stampa della Roma.

Fedeltà a Mourinho

Classe 1973, ex portiere di discreto livello, è entrato nello staff di Mourinho nel 2019, quando lasciò il Lilla per aggregarsi allo staff tecnico del Tottenham. Nato a Setubal, proprio come il capo, ha giocato in diversi Paesi (Inghilterra, Stati Uniti, Canada, Spagna, Cipro) prima di dedicarsi alla carriera di allenatore dei portieri. Ha avuto esperienze professionali in Portogallo, nel Farense, per poi dedicarsi per un triennio alla nazionale canadese. Nell’ambiente è particolarmente quotato, perché è uno di quei preparatori che consentono ai portieri di migliorare: ne sa qualcosa Mike Maignan, oggi celebrato guardiano del Milan, che con lui ha lavorato nella stagione 2018/19. Anche con Rui Patricio, nella cui scelta il parere ha contato agli occhi di Mourinho, ha stabilito un rapporto professionale molto proficuo: già nei primi giorni di ritiro, con la facilità della comunicazione in portoghese, Nuno Santos si era dedicato completamente al neoarrivato, per consentirgli di raggiungere il prima possibile la migliore condizione atletica. La prossima sfida, oltre a una migliore gestione delle reazioni in panchina, si chiama Mile Svilar, il portiere belga di origine serba che la Roma ha già contrattualizzato per la prossima stagione a parametro zero.