Mourinho: "I tifosi giocheranno con noi, combatteremo per la Roma"

ROMA - Ancora poche ore al match tanto atteso, domani sera alle 21 la Roma sfiderà all'Olimpico il Leicester per la semifinale di ritorno di Conference League. Alla vigilia della sfida il tecnico José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita.

Che peso avrà la stanchezza?

"Spero nessuno, però l'analisi è ovvia. Sono stato nella stessa situazione: quando tu non hai nessuna possibilità di raggiungere gli obiettivi in campionato, la comptezione europea diventa il primo obiettivo. Vincere la Conference è sempre un modo per poter arrivare sempre in una competizione europea. Logico che facciano riposare i loro giocatori, noi non possiamo farlo. Dobbiamo giocare fino all'ultima per cercare di dare il meglio in classifica. Spero che l'emozione possa aiutare la mia squadra".

Come si sostituisce Mkhitaryan?

"Non abbiamo altri Mkhitaryan . Non possiamo fare un buon turnover come possono fare club top. L'obiettivo non cambia, vogliamo la finale. Non mi stanco mai di ripetere che domani saranno 14 partite in Conference, dalla Turchia all'Inghilterra senza mai fermarci co tutte le conseguenze e difficoltà".

Cosa pensa sul Leicester e sul lavoro che sta facendo lì Rodgers?

"Quello che stanno facendo è fantastico, vincere la Premier League è stato pazzesco, ma dopo il livello del club è salito, ha uno dei migliori centri di allenamento d'Europa. Congratulazioni a loro. Brandon non mi sorprende. La gente dimentica cosa ha fatto a Liverpool, con molto meno risorse del Liverpool attuale. Ci si dimentica anche di quello che ha fatto in Scozia, ma ha vinto poi la Coppa con il Leicester e anche il Community Shield. Molto molto bravo, spero che domani però vada bene per noi e non per loro".

L'Olimpico sarà pieno, che emozioni ci saranno?

"Non ci sta dubbio, l'empatia creata tra la squadra e giocatori con i tifosi non ci sta dubbio. Tutti i momenti siamo stati sempre insieme con grande empatia. Si giocheranno le ultime due nel nostro stadio, domani e prossima settimana i campionato con il Venezia. Meritano tutti finire queste due partite bene. Quello che dico ai tifosi è che ovviamente giochiamo per noi, ma anche loro. Voglio che i tifosi giochino insieme a noi. Abbiamo 70 mila spettatori a vedere la partita non è nulla, ma se vogliono giocare la storia è diversa. Noi questo chiediamo alla gente".

Come arriva il Leicester?

"Essere campioni con il Leicester vale di più rispetto a vincere con Manchester, Chelsea. Ovviamente loro vogliono vincere anche perché per loro è l'unico modo di giocare in Europa il prossimo anno. C'è sicuramente solo un match che non vinto, ed è il prossimo. Se è una semifinale, ancora meglio, perché ti dà il diritto di arrivare in finale. è un match speciale, è stata una lunga corsa per noi, diversa dal leicester che arriva dall'Europa League. Abbiamo la possibilità di giocare la finale e faremo il possibile per giocare al meglio per raggiungere la finale".

Le piace il progetto?

"Molto, sono felice ogni giorno, non posso negarlo. Voglio di più, certo, conosco il progetto, la natura del progetto, la gente e i giocatori vogliono crescere e voglio dare tutto. Penso che meritiamo di finire la stagione celebrando qualcosa. Sarebbe pazzesco vincere un trofeo e sarebbe positivo finire in campionato in una posizione per qualificarci in Europa. Giocheremo contro un team molto buono ma lo siamo anche noi".