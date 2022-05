Leicester, gli ultrà arrivano a Roma e spaccano il parabrezza di un'auto

ROMA - Massima allerta per la sfida di questa sera, oltre 3500 tifosi del Leicester sbarcheranno a Roma per la semifinale di ritorno di Conference League contro la squadra di Mourinho. Alcuni, circa quattrocento, hanno raggiunto la capitale già ieri sera e hanno assaltato i pub del centro della capitale. Eccedenzo anche con drink e birre, a tal punto che ieri sera si sono verificati alcuni problemi non solo davanti ad alcuni bar ma anche atti di vandalismo come un parabrezza di un'auto rotto. Gli ultrà hanno deciso anche di firmare il tutto lasciando un biglietto con la bandiera inglese e il logo del Leicester. Polizia allertata per tutta la giornata per evitare altri problemi nella capitale e fuori dallo stadio.