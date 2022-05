Roma, che bello l'Olimpico pieno: prezzi ridotti più spesso

Non c’entra niente con i Pensieri Giallorossi, però voglio raccontare che parlavo di recente con Giovanna Ralli, che ha ricevuto un’alta onorificenza per gli artisti del cinema da parte del Capo dello Stato. Mentre parlavo con la Ralli mi è tornata alla mente la Roma dei suoi film, la Roma dei film con Alberto Sordi ed ho pensato che quella era una Roma che vinceva anche quando non vinceva. Forse sbaglio. La penso così e, dico la verità, mi rasserena anche. Vorrei dire ai responsabili dell’Olimpico: fatelo più spesso di abbassare il costo del biglietto e riempite lo Stadio.

Il festival dello spaesamento. Mi riferisco a una pubblicità che vede Totti e Ibrahimovic con il secondo che balla per strada e Totti lo guarda incuriosito. Mi chiedevo chi era più spaesato tra i due. Forse nessuno, ma erano piacevoli nel loro reciproco, evidente, imbarazzo.

Mi voglio complimentare con Carlo Ancelotti, dato che ha conquistato tutte le cinque leghe più importanti. Come possiamo chiamarlo? L’imperatore del calcio? Forse sì. Comunque, Ancelotti imperatore del goal lo è certamente.