Roma-Leicester, da Totti a Ranieri: pioggia di Vip a sostenere i giallorossi

ROMA - Ancora poche ore, poi all'Olimpico si scatenerà l'inferno. Cresce l'attesa per la semifinale di ritorno di Conference League, la Roma questa sera alle 21 sfiderà il Leicester per trovare un risultato positivo e accedere alla finale di Tirana. Circa 64mila tifosi saranno all'Olimpico per sostenere la squadra di Mourinho, tra cui tanti vip che non hanno mai nascosto la loro passione per i colori giallorossi e caricheranno la squadra per una storica finale. Il primo tra i presenti sarà Francesco Totti che in questa stagione ha saltato davvero poche partite: l'ex capitano ha instaurato un ottimo rapporto con i Friedkin e spesso viene invitato proprio dalla nuova proprietà a presenziare sugli spalti dell'impianto capitolino. Con lui ci sarà sicuramente il figlio Cristian e chissà, magari anche Daniele De Rossi che spera di vedere il suo amico Pellegrini alzare il trofeo.