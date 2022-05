Roma, delirio dei tifosi: cori, fumogeni e bandiere davanti all’Olimpico

ROMA - Il countdown è scaduto, i tifosi della Roma sono pronti alla semifinale di Conference League. Questa sera la squadra di Mourinho scenderà in campo all’Olimpico contro il Leicester dopo la sfida d’andata terminata 1-1. Già da tre ore prima del fischio d’inizio del match i romanisti hanno assaltato pacificamente le strade adiacenti lo stadio per caricarsi in vista del match: cori, fumogeni e bandiere al vento aspettando l’arrivo del pullman giallorosso. Tifosi in delirio, una vera e propria festa per arrivare carichi alla sfida delle 21.