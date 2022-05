ROMA - La Roma entra nella storia e approda in finale di Conference League. La squadra di Mourinho ha battuto il Leicester 1-0 nella semifinale di ritorno e si è aggiudicata il pass per la finale. Nell'ultimo scontro la Roma se la vedrà contro il Feyenoord, squadra olandese che nella doppia sfida ha battuto il Marsiglia. La finale si disputerà il prossimo 25 maggio alle 21 all'Arena Kombëtare Di Tirana, in Albania.