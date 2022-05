Roma, tifosi in delirio: “Siete il nostro orgoglio, ora prendiamoci la coppa”

ROMA - Tifosi in delirio, Olimpico in estasi. La Roma ha raggiunto la finale di Conference League, il popolo giallorosso non riesce giustamente a trattenere l'euforia. Vittoria della squadra di Mourinho per 1-0 nella semifinale di Conference League contro il Leicester, e viaggio ormai prenotato per la finale di Tirana. I tifosi tra radio e social sono al settimo cielo per il raggiungimento di questo penultimo traguardo: "Ora portateci la coppa! Siamo fieri di voi, avete lottato come dei veri gladiatori". I post su tutti i social sono interamente di elogi per una squadra che ha lottato dal primo all'ultimo minuto: "Orgogliosi di voi, avete dato tutto e ci avete regalato una gioia. Lo stadio è stato magnifico, la perfetta sinergia con voi in campo".