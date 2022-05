Verdone perplesso: "Roma bipolare, oggi non ha capito nulla"

ROMA - Match point europeo mancato per la Roma di José Mourinho che questa sera ha perso al Franchi contro la Fiorentina. La squadra di Italiano si è imposta 2-0 grazie al rigore realizzato da Gonzalez, e che ha scatenato l'ira dei tifosi giallorossi, e la rete di Bonaventura. Al termine del match l'attore Carlo Verdone è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il risultato della sua Roma: "Ho visto una Roma confusa, non ha capito nulla della partita. Ha subito l’attacco verticale della Fiorentina, la squadra è stata imprecisa. Tanti passaggi orizzontali, poi all’indietro e infine lanci lunghi per il povero Abraham che era solo. Zalewski non ha fatto nulla, la Roma è una squadra bipolare. Il rigore? Mi è sembrato un contatto morbido, non era un intervento punitivo. In Inghilterra non avrebbero mai fischiato un rigore del genere".