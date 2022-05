Totti non ci sta: “Roma, troppi episodi arbitrali a sfavore. Andrò a Tirana per la finale”

La finale di Conference League?

“E’ tantissimo tempo che non andiamo in finale di coppa. E’ fondamentale alzare un trofeo, andremo a Tirana vogliosi e combattenti fino alla fine. Andrò anche io a Tirana”

Gli errori arbitrali?

“Quello che abbiamo visto ieri è uno dei tanti episodi a sfavore della Roma. Non stiamo qui a recriminare ogni volta, ma se il Var non aiuta gli arbitri diventa sempre più complicato. Se ieri l’arbitro non è riuscito a vedere nemmeno dal monitor diventa più difficile per tutti”.

Come si migliora la Roma?

“Con gli acquisti giusti, mirati. La Roma è allenata dei più forti allenatori del mondo che sa chi deve comprare. La società farà di tutto per accontentarlo”.

La Roma si migliora anche con un nuovo dirigente?

“La Roma si migliora sempre, anno dopo anno. Con o senza dirigente”.