Spinazzola, fine del calvario: "Ho sognato questo momento da dieci mesi"

ROMA - Sono trascorsi 375 giorni dall'ultima partita di Leonardo Spinazzola con la maglia della Roma. Ma il calvario dovuto all'infortunio al tendine d'Achille si è concluso ieri, quando è entrato a pochi minuti dalla fine del match contro la Fiorentina. "Quando sono entrato in campo non ho pensato ai dieci mesi di recupero - ha dichiarato a Supertele su Dazn -. Perché da un circa un mese mi sento bene, a mio agio in campo e non vedevo l'ora di entrare. Tre minuti sono importanti. Per queste partite che mancano è importante ogni minuto che gioco".