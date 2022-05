Roma, i tifosi non ci stanno: chiedono l’anticipo del Torino e lanciano l’hashtag

ROMA - La Roma aspetta lunedì , quando la Lega si pronuncerà sulla richiesta di anticipo dell'ultima partita di campionato contro il Torino. La sera stessa della conquista della qualificazione per Tirana, Mourinho aveva chiesto espressamente alla Lega di anticipare al venerdì la sfida per avere almeno quattro giorni per preparare la finale. Il giorno successivo, venerdì scorso, la Roma ha inviato alla Lega richiesta formale di anticipo. La Lega ha rinviato la decisione a lunedì prossimo, quando saranno noti i risultati della penultima giornata.

Tifosi della Roma in rivolta sui social

Oggi i romanisti stanno facendo sentire la propria voce "nella lotta per la normalità", come è scritto in tanti post. Sui social e nelle radio romane i tifosi stanno chiedendo il rinvio della partita, furiosi sia per gli arbitraggi di questa stagione sia per il silenzio fin qui della Lega che non si esprimerà sull'anticipo prima di lunedì.

Questa mattina sull'emittente Retesport è stato rilanciato l'hastag #AnticipateLaRoma, un messaggio ricondiviso da centinaia di romanisti sui social sia sui loro profili, sia su quelli della Lega e del club giallorosso. Alcuni chiedono anche l'intervento della società tramite un comunicato, altri l'intervento dei Friedkin: "Sarebbe mediaticamente un colpaccio far sentire per la prima volta la loro voce chiedendo l'anticipo di Torino-Roma". Insomma, una presa di posizione importante dei tifosi che in tutti i modi cercano di sostenere il club in questa "lotta per la normalità".