Roma, i tifosi sognano: “Friedkin prendi Dybala, con lui e Mourinho vinciamo”

ROMA - I tifosi romanisti scatenati. Questa mattina quando hanno letto la notizia rilanciata dal Corriere dello Sport-Stadio su Paulo Dybala a stento sono riusciti a trattenere l’entusiasmo. La Roma è calda sull’attaccante argentino in scadenza di contratto con la Juventus. Tiago Pinto nei giorni scorsi avrebbe dovuto avere un incontro con gli agenti dell’attaccante argentino, rimandato però a causa del malumore dei Friedkin per la sconfitta contro la Fiorentina che ha rimesso in discussione la partecipazione della Roma alle prossime competizioni europee. Ma il club giallorosso segue con grande attenzione Dybala, convinti che possa essere il giocatore ideale da regalare a Mourinho (che lo stima tantissimo) e per fare il salto di qualità.