Roma-Feyenoord, il sindaco di Fiumicino: “Pronto il maxischermo”

ROMA - Meno di due settimane alla finale di Conference League, la Roma studia i preparativi per regalare ai tifosi una grande serata nella capitale sperando di poter portare la coppa a Trigoria e festeggiare con i romanisti. Allo studio anche il maxi schermo all'Olimpico per far seguire la partita ai giallorossi nella casa della Roma. Allo stadio ma non solo. Esterino Montino, sindaco di Fiumicino, ha pubblicato un post sul proprio profilo Facebook, assicurando la presenza di un maxischermo per la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord del prossimo 25 maggio: “In collaborazione con il club “Fiumicino Giallorossa” e il “Roma Club Fiumicino Portus” abbiamo previsto un maxischermo a piazzale Borsellino per la proiezione della finale di Conference League che vedrà la Roma impegnata contro gli olandesi del Feyenoord. L’appuntamento è per il 25 maggio e il fischio d’inizio è alle 21. Nell’area della proiezione varranno le stesse regole previste all’interno degli stadi“.