Roma, Mourinho in infermeria: "Un giocatore mi ha dato un calcio"

ROMA - Piccolo infortunio sul lavoro per José Mourinho, arrivato però in una maniera anomala. Il tecnico portoghese mentre guidava l'allenamento odierno dei suoi ha preso un calcio da un giocatore, finendo in infermeria. A raccontarlo è stato lo stesso Mourinho: "Se mi vedete zoppicare o indossare infradito sapete che un giocatore mi ha dato un calcio K... K èRick Karsdorp oppure Max Kumbulla?". Resterà un segreto, ma di fatto Mourinho ha dovuto passare prima dall'infermeria poi dalla sala fisioterapica per farsi curare il piede dolorante.