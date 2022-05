Dybala alla Roma: ecco perché l'affare può concretizzarsi

Ecco, questo è il primo aspetto del perché la Joya può sbarcare nella capitale: la Roma sta creando un progetto serio, importante, finanziariamente stabile e in continuo sviluppo. Lo dimostrano gli investimenti fatti con lo Special One e Abraham, pagato oltre 40 milioni di euro e con uno stipendio da top player da 5 milioni di euro più bonus.

Dybala alla Roma: perché l'affare è possibile

Ecco, l'ingaggio resta chiaramente un aspetto molto importante sul possibile acquisto del ventottenne argentino. La richiesta economica dell’entourage è stata adeguata ai tempi e al mercato, la Roma lo sa e per questo può cercare di convincere il giocatore con un contratto lungo e con bonus che nel tempo possano consentirgli uno stipendio sempre più alto. Prendere un campione a parametro zero (ma con commissioni) sarebbe per Tiago Pinto un buon investimento e gli consentirebbe di investire il suo tesoretto in altri ruoli.

Ma il sogno Dybala può diventare realtà soprattutto grazie a Mourinho. Lo Special One lo vuole, lo stima e gliel’ha già fatto sapere. “Mi piacerebbe allenarti”, aveva detto al giocatore dopo la sfida contro la Juventus. Dybala stima il tecnico, come normale sia, ma ha anche un debole per Roma e i tifosi della Roma. Lo spettacolo offerto in questa stagione dall'Olimpico ha lasciato a bocca aperta anche la Joya, che si convincerebbe ulteriormente ad approdare alla Roma anche per il calore dei tifosi nei suoi confronti.