ROMA - Ultima partita stagionale all'Olimpico per la Roma di José Mourinho, impegnata questa sera contro il Venezia. Non ci sarà però Nicolò Zaniolo, lasciato in tribuna. Il talento della Roma ha infatti riportato un affaticamento muscolare che lo ha costretto a rimanere fuori per l'ultima gara davanti a 64mila spettatori. Nessun problema importante, ma a dieci giorni dalla finale di Conference League Mourinho ha deciso di non correre rischi.