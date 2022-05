ROMA - Bandiere al completo per questa ultima sfida casalinga della Roma. Non solo quelle al vento che i tifosi sono pronti a sbandierare al vento, ma anche due grandi personaggi come Francesco Totti e Daniele De Rossi. I due ex capitani della Roma sono all'Olimpico per assistere alla gara contro il Venezia, ultima sfida casalinga della stagione.