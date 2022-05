Roma, Zaniolo e Mkhitaryan: le condizioni per la finale di Conference

ROMA - Dieci giorni alla partita più importante della stagione , la finale di Conference che permetterebbe alla Roma di riportare a Trigoria un trofeo che manca da quattordici anni e che le consentirebbe di accedere a una Conference League che adesso rischia di sfuggire passando dalla qualificazione in campionato. Ecco perché adesso qualsiasi problema fisico dei giocatori, importanto o meno, richiederà comunque massima cautela e uno stop preventivo. Ed è quello che è capitato ieri a Nicolò Zaniolo , lasciato assistere al match contro il Venezia dalla tribuna dopo aver accusato in allenamento un affaticamento muscolare. Mourinho e il suo staff hanno optato per la prudenza , per evitare che l'affaticamento si tramutasse in qualcosa di più importante che lo costringesse a saltare la finale di Tirana.

Roma, le condizioni di Zaniolo e Mkhitaryan

La Roma riprenderà ad allenarsi martedì, il tecnico portoghese ha concesso ai suoi due giorni di riposo per ricaricare le batterie e rilassarsi in vista delle ultime due sfide stagionali. È prevedibile altro turnover contro il Torino nella sfida di venerdì prossimo, nei prossimi giorni Mourinho analizzerà le condizioni di Zaniolo per capire see concedergli qualche minuto contro i granata o preservarlo totalmente per la partenza verso l'Albania.

È invece una faccenda più seria quella che riguarda Mkhitaryan. Il trequartista armeno aveva riportato una lesione al flessore destro nella gara d'andata contro il Leicester e le sue condizioni non gli hanno fin qui permesso di tornare ad allenarsi con il gruppo. Ha lavorato tanto nelle ultime settimane tra fisioterapia e palestea, nell'ultima settimana è tornato anche ad allenarsi in campo. Mourinho fin qui è stato molto cauto sulle sue condizioni, ma Mkhitaryan si sente bene ed è pronto a tornare: neglli ultimi giorni ha svolto quasi allenamenti completi (individuali) tra esercizi fisici e corsa, ma il discorso è lo stesso di Zaniolo: meglio aspettare qualche giorno in più, quindi saltando anche il Torino, piuttosto che affrettare il recupero e rischiare ricadute. Facendo però una cauta previsione sul 25 maggio, lo Special One dovrebbe avere a disposizione sia Zaniolo sia Mkhitaryan. Mou incrocia le dita.