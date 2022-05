Roma, Spinazzola è l'uomo in più per Tirana

L eonardo Spinazzola è l’uomo in più per la finale di Tirana. Il suo ritorno offre una vasta gamma di soluzioni per Mourinho in vista della sfida contro il Feyenoord. Sicuramente il terzino non partirà titolare, ma può essere il cambio per Zalewski, che resta favorito e interpreta il ruolo in modo diverso. Ora l’azzurro può sperare di poter prendere parte a questa finale, dopo aver dovuto saltare quella dell’Europeo per infortunio. Con la Roma non giocava una partita titolare dal 29 aprile, dalla semifinale di andata di Europa League contro il Manchester United. Dopo la rottura del tendine del piede sinistro il 2 luglio contro il Belgio, è tornato in campo lunedì scorso per pochi minuti contro la Fiorentina e sabato la prima partita dal primo minuto. Quella breve apparizione al Franchi è stata la fine di un incubo. Anche se per la Roma è arrivata una sconfitta che rischia di compromettere il piazzamento finale in campionato, per Leonardo è stata una serata da ricordare. E sabato contro il Venezia, dopo aver dimostrato in 45 minuti di essere sulla strada del completo recupero, è riuscito a mettersi alle spalle quasi un anno di tormenti e inquietudini, che hanno offuscato il momento migliore della sua carriera, per essere stato il terzino più forte dell’Europeo. Spinazzola vuol chiudere questa stagione con un trofeo, per poi prepararsi a tornare protagonista.



Sulla strada giusta

Un anno vissuto ai margini, un recupero lento, con qualche battuta d’arresto. Dall’ultima partita da titolare in maglia giallorossa sono passati 392 giorni. Più di un anno, un periodo lunghissimo. Adesso comincia una nuova fase della sua carriera, per tornare ad essere il giocatore dell’Europeo. Questa stagione volge al termine. Mancano la partita con il Torino e la finale di Conference League. Spinazzola spera di giocare ancora, vuole dare seguito alle ultime partite, aumentare il minutaggio. Contro il Venezia ha provato le sue accelerazioni, spinto dal calore dei tifosi. Ha bisogno di mettere più forza nello spunto, ma è sulla strada giusta. Ha cercato anche la conclusione, ha sentito di poter forzare. Contro il Torino potrebbe partire ancora titolare, lo aiuterebbe a prendere sempre più confidenza con il campo. Mourinho stravede per lui, gli aveva fatto i complimenti per il suo Europeo, per poi avere la triste notizia del suo infortunio nel giorno dello sbarco a Roma. Leonardo deve ritrovare fiducia e l’allenatore vuole premiarlo per il suo impegno in questi mesi difficili.