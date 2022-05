Il Feyenoord “spia” la Roma e vola in Portogallo. Slot: “Rispetto per Mourinho”

ROMA - Il Feyenoord conclude il suo campionato al terzo posto e con una sconfitta in casa contro il Twente. Orkun Kocku , fantasista e numero 10 del Feyenoord è uscito 55esimo minuto per un infortunio al piede. Il centrocampista turco ha commentato l'accaduto ai microfoni di Espn al termine della partita: "Sento ancora un po' di dolore, ma non penso che sia troppo grave. Ho colpito la parte inferiore della suola, quindi ho sofferto un po'. Non credo ci sia nulla di rotto, quindi dovrei esserci per la finale". Nei giorni scorso si era fermato ai box Tyrell Malacia, terzino sinistro titolare, a causa di un infortunio al tendine del ginocchio , lo stesso problema accusato da Trauner , difensore centrale classe '92. Nel riscaldamento si è invece fermato Reiss Nelson , attaccante cresciuto nel settore giovanile dell' Arsenal , e per il momento il motivo del forfait sembra essere anche per lui legato ad un problema al tendine.

Intanto il tecnico Slot al termine della sfida di Eredivise ha parlato della finale di Conference League contro la Roma, in programma il prossimo 25 maggio a Tirana: "Questa gara magari poteva non avere valore, ma per me lo aveva in vista di un match importante come la finale di Conference League. Perdere non è mai divertente ma non possiamo buttare tutto di questa stagione, ci sono molte cose da guardare con positività. Cosa ho detto ai giocatori? Che la partita contro la Roma sarà molto più difficile. Spero che possano imparare qualcosa da questa sconfitta, deve essere la lezione più importante di oggi". Slot ha poi proseguito parlando in particolar modo di Mourinho e della sua Roma: "Se guardi i trofei, Mourinho è tra i migliori 5 allenatori in circolazione. Non posso fare altro che avere molto rispetto nei suoi confronti. I miei collaboratori hanno già visto tante partite della Roma, io ne vedrò molte nei prossimi giorni. La prossima settimana giocheranno ancora per ottenere qualcosa in campionato e dunque conserveranno la loro intensità". Il Feyenoord mercoledì partirà per il Portogallo per un mini ritiro a Lagos fino al 21 maggio. Il club olandese continua a osservare la Roma: sabato scorso Slot aveva inviato Dennis van der Ree, analista, all'Olimpico per la sfida contro il Venezia. Ma non solo, alcuni componenti dello staff di Slot hanno contattato altri club europei, come il Vitesse e Bodo, che hanno affrontato la Roma in questa Conference.