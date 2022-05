Roma, una Joya per Abraham: il piano Dybala per avere più gol in attacco

ROMA - La Roma terminerà la stagione con la finale di Conference League, poi sarà rivoluzione . Soprattutto in un attacco che fa tanta fatica a trovare reti e che ha penalizzato il cammino della Roma in campionato. La rete di Shomurodov contro il Venezia è stata una delle poche delle riserve che in questa stagione hanno deluso e non sfruttato le proprie occasioni.

Il dato dei gol degli attaccanti in campionato non può far sorridere Mourinho. Abraham ha realizzato 15 reti ma non segna da sette partite, Shomurodov ed El Shaarawy hanno segnato tre reti a testa, Zaniolo e Felix soltanto due, Carles Perez una sola rete. Undici reti totali in cinque attaccanti, troppi pochi gol per scalare la classifica o garantire ad Abraham un po' di supporto.

Ecco qui da dove partirà la rivoluzione, proprio per questo la Roma (diciassettesimo in quello della percentuale di realizzazione) sta pensando a un uomo come Paulo Dybala. La Joya potrebbe essere la spalla ideale per Abraham, ma anche per il vice centravanti (attualmente Shomurodov, la prossima stagione chissà). Fantasia, qualità, e assist: Dyabala può garantire maggiori gol al reparto offensivo e al tempo stesso segnare quelle reti che né Zaniolo, né Shomurodov né Felix sono riusciti a trovare. In una stagione tormentata da infortuni ha realizzato dieci reti e messo a segno sei assist. Potrebbe essere il partner perfetto per Abraham, Mourinho e Pinto studiano l'operazione, i tifosi lo sognano.