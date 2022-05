Roma, record tifosi: oltre un milione di presenze e venti milioni di ricavi

ROMA - Un amore lungo un'intera stagione. La Roma può solo ringraziare i suoi tifosi per il sostegno ricevuto in questo primo anno del progetto Mourinho. Lo ha fatto nell'ultima gara contro il Venezia, con Mourinho e i giocatori sotto la Curva Sud, cercherà di farlo anche a Tirana per regalare ai tifosi un trofeo che manca da quattordici anni. Oltre un milione e centomila tifosi hanno varcato i cancelli dell’Olimpico per sostenere la squadra, con un tasso di occupazione dello stadio del 94,2%. Sono invece 41.922 le presenze medie dei tifosi in Serie A, cifra che segna la miglior stagione per la Roma dal 2005-2006. Sarebbero addirittura 53.354 le presenze medie se venissero considerate solo le partite con capienza superiore al 75%. La Roma può sorridere anche dal punto di vista finanziario: soltanto dalla vendita libera, quindi senza considerare gli oltre ventunomila abbonati, il club ha ricavato oltre venti milioni di euro di incassi, il 14,8% in più rispetto al campionato della stagione 2018-2019. Numeri molto importanti e che la Roma cercherà di migliorare ulteriormente nel prossimo campionato. Da domani il vecchio abbonato potrà rinnovare la sua tessera ma contemporaneamente partirà una prima vendita libera, tranne naturalmente per i posti da rinnovare e per la Curva Sud che sarà a disposizione degli abbonati fino al 31 maggio.