Mourinho e il messaggio a Ceferin per la finale di Conference League

ROMA - Tra otto giorni la Roma di José Mourinho volerà a Tirana per giocarsi la finale della Conference League contro il Feyenoord. C'è grande attesa per la partita, una finale europea che il club giallorosso non gioca da trentuno anni, ma tanta emozione anche per lo Special One che sogna di poter vincere la Conference League alla sua prima edizione. Il presidente della Uefa Aleksander Ceferin ha svelato ai microfoni di "24ur.com" un aneddoto di una conversazione avuta proprio con Mourinho.