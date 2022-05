Karsdorp: "La convocazione in nazionale una sorpresa, non ci speravo più"

ROMA - Rick Karsdorp ha rilasciato un’intervista a ESPN dove ha parlato delle sue sensazioni a caldo dopo aver ricevuto la chiamata della nazionale olandese. “Non guardo nella mia e-mail e nemmeno su Internet per la lista dei convocati. Per coincidenza, il mio agente ha chiamato. È stata una sorpresa. Certo che non ti arrendi mai, ma ad un certo punto è meglio accettarlo piuttosto che farti male ogni volta guardando quella lista. Sono passati cinque o sei anni dall’ultima volta che sono stato convocato. Ora sono tornato, quindi è una sorpresa sì. Ho 27 anni. Ci vado da alcuni anni ormai. Non sono più quel ragazzino. È bello, ovviamente, ma non solo per me. Anche Vincent Janssen è di nuovo in preselezione. Jordy Clasie è di nuovo chiamato dopo molto tempo dall’ultima volta. Quindi è semplicemente bellissimo. Poi vedi che non sei ancora fuori dai giochi”.