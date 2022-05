Roma, le sincere bugie di José Mourinho

Bugiardo di un Mourinho . Sarebbe questa la finale più importante della sua vita? Ma a chi vuole darla a bere? Quando lo dice, un sorriso gli si apre sul volto, come se fosse lui stesso a non crederci. Eppure, se ci concedete il paradosso, in certe bugie si annida la sostanza più profonda delle cose. Perché la Coppa della Conference League , che la Roma, o piuttosto il Feyenoord, alzeranno al cielo, vale più di quanto non si creda. Comunque vada, mercoledì a Tirana si chiude la luna di miele del tecnico portoghese con il popolo giallorosso.

Il trofeo di Tirana è un passaggio cruciale nella longevità del mito, in tempi in cui normalmente al mito si concede molto meno di ciò che Mourinho ha ricevuto. E allora ecco che la bugia dello Special dialoga a suo modo con la verità. La gara di Tirana dirà se è iniziato un ciclo sportivo che dalle parti del Colosseo si attende da lustri. O se piuttosto si riparte da zero , con molti, troppi interrogativi irrisolti.

La domanda alza sulla finale una tensione palpabile. La cogli negli scongiuri di autorevoli testimonial giallorossi. E in qualche reazione fuori controllo. Come quella di cui si sono resi protagonisti alcuni calciatori della Roma, sorpresi durante una cena di gruppo dai flash dei fotografi . Che all’aggressione dei bodyguard contro due giornalisti si sia aggiunto il loro commento avvelenato non è certamente segno di educazione e di maturità sportiva. E meno ancora lo è la rinuncia della società a prendere le distanze e condannare pubblicamente l’accaduto. Il carattere e lo stile non sono due dettagli trascurabili nella costruzione di un’egemonia. Una dirigenza prestigiosa non dovrebbe ignorarlo. Ma è pur vero che in una vigilia febbrile come questa le emozioni deragliano. Possono tenerle a freno solo le bugie sincere di un mago che, dodici anni dopo aver stregato Milano, prova a ripetersi nella Capitale. È la Coppa più importante della sua vita, credeteci. Più importante di quella che sollevò nella notte di Madrid dodici anni fa, portando l’Inter sulla vetta d’Europa. Perché, a ben vedere, mai come stavolta il prodigio è tutto nelle sue mani. Se non fosse Mourinho, ci sarebbe da tremare...