Roma, boom di abbonamenti: 12mila sottoscrizioni in meno di 16 ore!

ROMA - Un vero e proprio boom di abbonamenti. La campagna della prossima stagione è cominciata come meglio non poteva. Ieri il club giallorosso ha dato il via alla nuova sottoscrizione riservata ai vecchi abbonati e a una prima parte della vendita libera (fatta eccezione per la Curva Sud e ai posti in prelazione). Ebbene nelle prime sedici ore (e con una nottata di mezzo) sono stati venduti ben 12mila abbonamenti. Una grande risposta del tifo giallorosso che è pronta a riempire lo stadio anche la prossima stagione.