De Sisti esclusivo: "Roma, aggiorna la storia e apri un ciclo"

ROMA - Giancarlo De Sisti, detto "Picchio" , da giocatore era un moto perpetuo, una trottola recupera-palloni, un mediano di idee e sostanza. Oggi, a 79 anni, resta un tifoso sfegatato dei colori giallorossi con i quali è cresciuto e ha concluso la carriera dopo nove stagioni a Firenze . De Sisti va ancora orgoglioso della Coppa delle Fiere del 1961 , primo e - fin qui - unico trofeo internazionale conquistato dalla Roma . Lui c'era. «Avevo 18 anni, ma quel trionfo lo sento mio. Ora vinciamo a Tirana per aggiornare la storia» il suo messaggio denso di passione. L'eterno ragazzo del Quadraro ci ha raccontato la sua attesa.

De Sisti, mancano 5 giorni a Roma-Feyenoord. Sensazioni?

«Non vedo l'ora. La Conference non è un grandissimo trofeo, ma per la Roma potrebbe rappresentare l'inizio di un ciclo vincente. Il Feyenoord è meno forte. Ce la possiamo fare».

Come arriva la Roma a questa finale?

«Con energia, tecnica e motivazione. E poi era da tempo che non si vedeva uno stadio così bello. Clima straordinario. Da casa mi sono emozionato nel vedere Roma-Leicester».

Foni, Carniglia, Mirò e Lorenzo. Mourinho somiglia a qualcuno di questi suoi allenatori?

«Mourinho è unico e speciale. È stato subito acclamato perché la gente aveva bisogno di una nuova scossa. La Roma ha trovato l’uomo giusto per vincere uno dei famosi "tituli"»

Cosa vede in questa squadra del carattere di Mou?

«La grinta, la capacità di litigare su ogni pallone e combattere».

Coppa delle Fiere 1961, i primi passi di De Sisti.

«Ho giocato un paio di partite, non ero ancora protagonista. Ma permettetemi una battuta: molti sono diventati campioni del mondo facendo i fotografi nelle spedizioni, quindi anche io sono un campione europeo della Roma. E ne vado fiero».

Ricordi di quel successo?

«Ricordo Schnellinger, difensore del Colonia: un animale, ti facevi male ad andargli addosso. Era la mia seconda partita da professionista, il ritorno dei quarti, e perdemmo 2-0. Poi vincemmo la ripetizione 4-1. Lì capii che giocando a centrocampo potevo fare la mia parte. Foni mi provò anche sulla fascia. Io collezionavo figurine per studiare gli avversari»

Un De Sisti nella Roma di oggi?

«Non c’è, ognuno è figlio del suo tempo. Io ero un intercettatore di passaggi. Mi potevano discutere sul lancio lungo e sul colpo di testa, ma sulla bravura tattica avevo pochi rivali. Ma la gente diceva che avevo culo».

Roma e Fiorentina nel suo cuore. Andranno entrambe in Europa?

«Ci spero tanto. La Fiorentina fa davvero un bel calcio, Italiano mi ha sorpreso: ha fatto presto».

Con la Nazionale vinse l'Europeo '68, poi fu protagonista al Mondiale '70. Cosa è successo a questa Italia?

«Ho visto appagamento. Non essere al Mondiale per la seconda volta di fila non va bene. Ma bravo il presidente Gravina a insistere con Mancini».