ROMA - Breve tappa a Roma per Mile Svilar, il portiere che ha da poco detto addio al Benfica e dal prossimo anno vestirà la maglia giallorossa. Il portiere prelevato a parametro zero da Tiago Pinto nei giorni scorsi è stato nella capitale insieme alla fidanzata e alla sorella per visitare la capitale, incontrare la dirigenza giallorossa e cercare un'abitazione per la prossima stagione. Svilar è tornato in Belgio, il mese prossimo sbarcherà a Roma per restare e fare il vice di Rui Patricio.