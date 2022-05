Roma, Abraham show: record di gol di un giocatore inglese alla prima in Serie A

ROMA - Tammy Abraham si è preso la scena nel match contro il Torino. Il centravanti inglese nell'ultima giornata di campionato sta consegnando la quallificazione in Europa League alla squadra di Mourinho grazie a una doppietta arrivata nel secondo tempo. Un successo la prima stagione di Abraham in Italia, ma anche un novo record che si porterà dietro a lungo: Abraham è infatti il primo giocatore inglese a segnare ben 17 reti alla sua prima stagione in Serie A. Una stagione strepitosa per lui, che mercoledì può chiuedersi con la vittoria di un trofeo.