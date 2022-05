Roma, Smalling: "Pronti per la finale, ecco come Mourinho ci sta preparando"

ROMA - Chris Smalling si prepara a tornare titolare dopo la panchina contro il Torino. Il difensore inglese è pronto per la finale di Conference League, da domani la squadra rientrerà ad allenarsi a Trigoria prima di partire per Tirana martedì prossimo. Smalling ha raccontato le sensazioni sulla finale ai microfoni ufficiali del club.

Quanto sei contento e quanto pensi che lo siano i tifosi per questa finale contro il Feyenoord?

"Quando giri per Roma, sin da quando sono arrivato, tutti ti chiedono di vincere qualcosa dopo cosi tanto tempo. Ora manco l'ultimo passo. Se cammini nella città, se entri nei negozi, sono tutti in fibrillazione. Posso solo immaginare cosa potrebbe significare tornare a Roma con un trofeo. I festeggiamenti sarebbero pazzeschi. Non vedo l'ora di scendere in campo e dare tutto".

Dopo un'ultima stagione caratterizzata da infortuni, come hai fatto a tornare in questo stato di forma?

"Penso che la scorsa stagione sia stata un po' deludente, soprattutto dopo che nella prima avevo giocato bene. Dopo essere passato in via definitiva alla Roma mi sono infortunato al ginocchio e mi ha condizionato per tutta la stagione. Essere diventato un giocatore della Roma mi ha aiutato a guardare avanti. Quest'anno sono stato più continuo, ho lavorato molto per essere sempre a disposizione. Sono contento di dare il mio contributo".