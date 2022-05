Roma, shock Olsen: aggredito dai tifosi del Manchester City!

ROMA - Manchester City, una festa a metà per la vittoria del titolo. Perché al termine del match vinto contro l'Aston Villa 3-2 i tifosi del City hanno aggredito Robin Olsen, portiere in prestito dalla Roma, "colpevole" di aver fatto il suo lavoro nel corso dei novanta minuti. L'Aston Villa era infatti passato in vantaggio 2-0 e lo svedese era inizialmente riuscito a neutralizzare diversi tiri dei giocatori di Guardiola prima di subire le tre reti che hanno consegnato la vittoria ai citizen.

Al termine del match l'invasione di campo dei tifosi che mentre correvano per il campo hanno dato diversi schiaffi e pugni al portiere che era ancora vicino alla sua area di rigore. Olsen è stato scortato dalla sicurezza fuori dal campo, continuando a prendere schiaffi dai tifosi che gli passavano vicino: "Quegli idioti che mi hanno attaccato non distruggeranno le mie emozioni della partita di oggi. Ho fatto il mio esordio in questo fantastico club, ed eravamo davvero vicini a fare un bel risultato contro un avversario difficile".

In serata è arrivato anche il comunicato della squadra di Manchester per scusarsi dell'accaduto: "Il City vuole sinceramente scusarsi con il portiere dell'Aston Villa Robin Olsen che è stato aggredito dopo il fischio finale della partita di oggi quando i tifosi sono entrati in campo. Il club ha avviato un'indagine immediata e una volta identificato il singolo responsabile sarà emessa una squalifica dallo stadio a tempo indeterminato".