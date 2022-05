Pellegrini: "È un sogno avere la possibilità di regalare la coppa alla mia città "

ROMA - Due giorni alla finale di Conference League tra Roma e Feyenoord. Domani la vigilia e la partenza per Tirana, mercoledì la sfida della competizione europea per riconquistare un trofeo che manca da quattordici anni. Il capitano, Lorenzo Pellegrini, suona la carica in vista del 25 maggio. Il numero 7 ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito della Uefa. Ecco le sue parole: "Avere la possibilità di vincere questo trofeo, di regalare questa coppa alla mia città è già questo un sogno. Credo che dobbiamo viverlo al 100% e cercare di vincere a tutti i costi. Noi la vogliamo portare qui a Roma ed è il nostro obiettivo il 25 maggio".