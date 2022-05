Roma, Boniek applaude Mourinho: "È un numero uno. Ora la Champions"

FIRENZE - "La finale di Conference League sarà equilibrata". Ne è convinto Zbigniew Boniek che ha parlato della sfida di Tirana a margine della cerimonia della ' Hall of Fame ' del calcio italiano nel Palazzo Vecchio a Firenze: "La Roma è solida - ha detto il polacco - e ho visto il Feyenoord giocare contro il Marsiglia, è una formazione con attaccanti forti, preparata e sa fare ottime ripartenze ".

Mourinho promosso

Lusinghiero poi il giudizio dell'ex giallorosso (ed ex juventino) sul tecnico José Mourinho: "È un numero uno nei rapporti ed è molto amato a Roma - ha detto l'attuale vicepresidente Uefa -. Ha portato la Roma dalla Conference all'Europa League, speriamo che l'anno prossimo i giallorossi vadano in Champions". Boniek ha parlato infine dell'Italia di Roberto Mancini, rimasta fuori da Qatar 2022: "Il Mondiale senza l'Italia sarà più povero, la sua esclusione è una cosa inspiegabile anche perché ci sono tante nazionali più deboli rispetto a quella azzurra".