Totti vuole Dybala alla Roma: "Pronto a lasciargli la numero dieci"

ROMA - Francesco Totti è pronto a parlare a Dybala della Roma. Questa sera l'ex capitano giallorosso e la Joya in scadenza di contratto con la Juventus giocheranno scenderanno in campo insieme a San Siro per l'Integration Heroes Match, partita il cui ricavato verrà in parte devoluto alla Samuel Eto’o Foundation e alla Slums Dunk ODV, associazioni che si occupano di creare opportunità di crescita e istruzione attraverso lo sport.

Totti prima della partita ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando proprio dell'ormai ex attaccante della Juventus: "Darò qualche consiglio a Dybala su Roma. Se dipendesse da me gli darei la maglia numero dieci molto volentieri, ma naturalmente non sono io a decidere. E a proposito di Mourinho, a lui do sempre un dieci sia come uomo sia come allenatore. La finale di Conference League? Tutte possono vincere, vinca la squadra migliore e naturalmente io spero sia la Roma".