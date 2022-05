Dybala: "Totti è un idolo, che piacere le sue parole di affetto"

ROMA - Paulo Dybala risponde alle parole di Francesco Totti. L'ex capitano giallorosso prima dell'inizio del match di San Siro per per l'Integration Heroes Match aveva parlato della Joya: "Darò qualche consiglio a Dybala su Roma. Se dipendesse da me gli darei la maglia numero dieci molto volentieri, ma naturalmente non sono io a decidere".

Totti e Dybala hanno giocato nella stessa formazione, i due hanno duettato in campo regalando momenti di grande spettacolo. Al termine del primo tempo la Joya ha risposto alle parole di Totti: “È un grande, un idolo per tutti quelli che amano il calcio. Le sue parole di affetto le porto con me. Futuro? Non so ancora cosa farò, sceglierò il meglio per me”.