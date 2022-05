Roma, Mourinho sorride: Mkhitaryan in gruppo. I Friedkin assistono alla rifinitura

ROMA - Il countdown sta per scadere, è tutto pronto per la finale che la Roma disputerà domani sera a Tirana contro il Feyenoord. Questa mattina la squadra di José Mourinho si è allenata al Fulvio Bernardini prima della partenza per l'Albania. Ansia e adrenalina stanno assalendo i tifosi romanisti, tanta voglia di vincere invece per i giocatori e per Mouirinho che sta preparando la sfida su ogni dettaglio, sia per gli accorgimenti tattici sia per l’aspetto mentale. Allenamenti atletici più leggeri, ma tanto lavoro sulla testa di quei giocatori che non hanno mai giocato partite così importanti.

Henrikh Mkhitaryan ha svolto l'intero allenamento con il gruppo: il trequartista armeno in campo ha svolto l'intera seduta tra riscaldamento atletico con corsa e cambi di direzione, poi il torello e la partitella tecnica. Mkhitaryan sta bene, non ha perso dinamismo in questo mese di stop e si può candidare a una maglia da titolare.

Ad assistere all'allenamento anche i Friedkin: Dan e Ryan si sono accomodati in panchina insieme a Tiago Pinto e hanno osservato l'intera seduta. Al termine della rifinitura i giocatori prima hanno provato i tiri dal limite dell'area di rigore, poi - in privato - ai calci di rigore.