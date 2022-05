Tirana, super accoglienza per Mourinho: "Benvenuto nella little Roma" | video

ROMA - Grande accoglienza per Mourinho e la Roma. Tirana è pronta a salutare la squadra giallorossa e il suo tecnico con un grande striscione affisso in Piazza Madre Teresa, di fronte all'Arena Kombetare dove si giocherà la finale tra la Roma e il Feyenoord. Quando il tecnico questo pomeriggio andrà in conferenza stampa, all'interno dello stadio, vedrà lo striscione posto ulla palazzina dell'Università di Tirana. Un manifesto con sopra l'iconico murales dello street artist Herry Grebb con lo Special One in Vespa. "Benvenuto a little Roma, mister" recita la scritta in alto a sinistra.