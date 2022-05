Roma, i Friedkin scalpitano: partiti da Ciampino per Tirana

ROMA - Dan e Ryan Friedkin scalpitano di vivere la loro prima finale nel panorama calcistico internazionale. I proprietari della Roma non hanno voluto aspettare il giorno della partita ma hanno deciso di prendere un volo privato da Ciampino per sbarcare a Tirana alla vigilia della sfida contro il Feyenoord. Questa mattina sia Dan sia Ryan hanno assistito all'allenamento di rifinitura in panchina, a pochi metri dai giocatori. Poi nel pomeriggio hanno preso un volo dal terminal privato di Ciampino per arrivare nel tardo pomeriggio nella capitale albanese.