Roma-Feyenoord, Mkhitaryan c'è e ha tanta voglia di divertirsi

TIRANA - Come avevamo anticipato e previsto, questa sera Mkhitaryan sarà in campo. Ieri mattina l’armeno si è allenato a Trigoria per la prima volta con i compagni, dopo l’infortunio muscolare di fine aprile a Leicester. Ha lavorato molto in questi giorni, anche quando i compagni erano in vacanza. I progressi avevano fatto sperare Mourinho, che ieri lo ha visto partecipare anche alla partitella, senza avvertire problemi. Mkhitaryan al termine dell’allenamento ha dato la sua disponibilità, ha detto all’allenatore di essere pronto. La sua esperienza è importante, con Smalling e Rui Patricio è uno dei veterani di questa squadra, insieme al difensore e ad Abraham è l’unico ad aver vinto un trofeo internazionale per club.

Test positivo nella rifinitura La rifinitura aperta ai giornalisti, prima di salire sull’aereo per Tirana, non è stata un allenamento fake, come l’allenatore aveva definito la seduta durante il media day, ma è stato decisamente diverso da quelli che dirige a porte chiuse. Ieri José Mourinho ha accolto ancora una volta a Trigoria la stampa nella seduta di rifinitura in vista della finale di stasera contro il Feyenoord. Sicuramente la buona notizia ha riguardato il ritorno in gruppo di Henrikh Mkhitaryan che ha sostenuto tutta la sessione, dando ottime risposte nella tenuta fisica. L’armeno prima ha svolto tutti gli esercizi atletici, dalla corsa agli scatti fino ai cambi di direzione, poi si è mosso bene nel torello e ha giocato tutta la partita a campo ridotto, impostata sull’intensità del ritmo e il possesso palla. Si è arrabbiato quando ha sbagliato qualche pallone, ha scherzato con i suoi compagni di squadra durante le pause e ha mostrato una forma sicuramente accettabile in vista della partita. Ecco perché Mkhitaryan partirà dal primo minuto, affiancando Pellegrini sulla trequarti e arretrando in aiuto di Cristante e Sergio Oliveira in mezzo al campo. I giocatori sono apparsi tutti carichi, sanno che questa è una grande occasione per la loro carriera. Per molti sarebbe il primo trofeo.