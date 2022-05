Roma-Feyenoord, ecco le maglie delle due squadre per la finale

ROMA - Non è un fattore scaramantico, come ha anche dichiarato ieri Mourinho, ma la Roma ha scelto la maglia di questa stagione per la finale di Conference League. Lo staff giallorosso aveva chiesto al tecnicoi portoghese una preferenza sulla divisa da indossare questa sera per la sfida contro il Feyenoord, se quella attuale rossa oppure se quella presentata nella gara contro il Venezia che sarà utilizzata nella prossima stagione.