Friedkin: "La finale un punto di partenza, la Roma sarà grande"

TIRANA - «E’ una grande gioia partecipare a una finale. Siamo convinti che la Roma possa crescere ancora e arrivare presto ai massimi livelli». E’ una dichiarazione d’intenti molto significativa, perché arriva direttamente dalla voce di Dan Friedkin. Abituato a parlare poco in pubblico, il presidente della Roma ha presenziato alla cena di gala organizzata dall’Uefa nel centro di Tirana, dentro a una grande sala del Teatro dell’Opera. A un certo punto, come l’omologo del Feyenoord, è stato invitato sul palco per comunicare le proprie emozioni sulla partita.