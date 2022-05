Roma-Feyenoord, Totti a Tirana ha pranzato col Premier albanese

ROMA - Da Milano e Monaco fino a Tirana. Francesco Totti non si è risparmiato in questi giorni e questa mattina è sbarcato nella capitale albanese per sostenere la Roma impegnata questa sera nella finale di Conference League contro il Feyenoord. Totti si è ricongiunto col figlio Cristian, partito questa mattina insieme ad Antonello Venditti e l'ex presidente Rosella Sensi. L'ex capitano giallorosso ha poi partecipato a un pranzo con Edi Rama, premier albanese, e Armando Duka, numero uno della federcalcio Albanese di cui la leggenda giallorossa è invitato speciale. A tavola erano presenti anche altri ex campioni della Roma come Aldair, Vincent Candela e Gigi Di Biagio.