Alisson: "Stasera tifo Roma, sono sicuro che vinceremo"

ROMA - A poche ore dall'inizio del match tra Roma e Feyenoord, valido per la finale di Conference League, Alisson portiere del Liverpool con un passato giallorosso ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky. Queste le parole dell'ex portiere giallorosso oggi in forza al Liverpool, che non nasconde di fare il tifo per i giallorossi: "Sono sicuro che sarà una grandissima gara e vinceremo. Sono un tifoso in più per la Roma: forza ragazzi e in bocca al lupo. I tifosi della Roma sono meravigliosi. Purtroppo non ho vinto nessun titolo alla Roma, lo volevo molto e mi dispiace per questo. Io e la mia famiglia amiamo Roma. Festeggiare la vittoria della Champions League con il Liverpool e la Conference League della Roma? Sarebbe bellissimo".