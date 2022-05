La Roma vince la Conference League: i complimenti di Inter, Juve, Milan e Napoli

Sessantun anni dopo la Coppa delle Fiere, la Roma conquista il secondo alloro continentale della propria storia diventando la prima squadra a vincere la Conference League, la terza Coppa europea lanciata dall'Uefa all'inizio di questa stagione.

La Roma vince la Conference League, gioia per l'Italia in Europa dopo 12 anni Nella finale di Tirana la squadra di José Mourinho ha battuto per 1-0 il Feyenoord grazie al gol realizzato da Nicolò Zaniolo al 32', per poi resistere agli attacchi della formazione olandese. L'Italia torna quindi a vincere una coppa europea 12 anni dopo il successo dell'Inter in Champions League nella finale del 22 maggio 2010 a Madrid contro il Bayern Monaco, decisa da una doppietta di Diego Milito.

Roma, i complimenti di Juve, Milan e Napoli: e quelli "speciali" dell'Inter La Juventus è stata la prima società italiana a complimentarsi con la Roma attraverso un tweet sul proprio profilo ufficiale: "Congratulazioni all'AS Roma per la vittoria della Uefa Conference League" il messaggio del club bianconero, che aveva già espresso l'in bocca al lupo alla Roma attraverso un messaggio del tifoso illustre Lapo Elkann. Pochi minuti dopo si sono unite il Napoli, ritwittando il post dell'account ufficiale dell'Uefa contenente una locandina con l'immagine della Coppa e una foto di gruppo dei giocatori della Roma, e il Milan, che hanno pubblicato lo stesso messaggio della Juve sul proprio account Twitter. Non poteva poi mancare il messaggio dell'Inter, che ai complimenti di rito ha unito una citazione per José Mourinho e una riflessione sul valore speciale dei trionfi europei: "Complimenti all'As Roma e a Josè Mourinho per la vittoria della Uefa Conference League. Vincere in Europa è sempre speciale".