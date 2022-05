Roma, Spinazzola: "Vittoria stupenda, ringrazio i tifosi"

TIRANA (Albania) - "Di cosa parliamo? La Roma è campione, questo è l'importante. È una cosa grandissima e stupenda. Ci godiamo questa bellissima gente". Sono le parole di Leonardo Spinazzola a Sky dopo il trionfo della Roma nella prima finale della Conference League grazie alla vittoria contro il Feyenoord. L'esterno giallorosso ha ringraziato tutti i tifosi per il supporto durante la sua lunga assenza dopo l'infortunio allo scorso Europeo: "Da un mese e anche durante l'infortunio mi hanno dato sempre affetto. Sono stati fantastici come sempre. Abbiamo portato a casa la finale, questo è importante".

"Con l'Italia ci rialzeremo"

Poi sull'importanza di questo trionfo per il calcio italiano: "Penso che con l'Italia ci rialzeremo, abbiamo le basi per farlo. Questa di questa sera è una cosa grandiosa". Infine sul rientro a Roma con i tifosi: "Penso che per fare 5 metri ci metteremo 2 ore. Abbiamo vinto anche per questo: per abbracciare il popolo romano".