Trionfo Roma, Rosella Sensi sui social: "Mi tremano le mani..."

La Roma ha vinto la prima edizione dell'Europa Conference League battendo 1-0 il Feyenoord nella finale disputata a Tirana: decisiva la rete di Zaniolo al 32' del primo tempo. Tra i tanti messaggi di gioia e di complimenti ai giallorossi sui social, spicca il post di Rosella Sensi sul suo profilo Instagram: "Mi tremano le mani, è difficile come per tutti voi descrivere una gioia così. Che ci meritavamo da tanto tempo e che è arrivata in una notte magica. Complimenti a Mourinho, a tutti i ragazzi e ai tifosi come sempre unici. E grazie alla Roma che mi ha permesso di vivere una gioia così grande. Insieme a me in tribuna c’erano anche mamma e papà che staranno gioendo insieme lassù. Forza Roma!" ha scritto l'ex numero uno della Roma dopo il trionfo dei giallorossi in Conference League.