TIRANA (Albania) - Anche Carlo Ancelotti si è congratulato con la Roma per il trionfo in Conference League, grazie alla vittoria contro il Feyenoord in finale. Il tecnico italiano, che ha giocato insieme ai giallorossi dal 1979 al 1987, ha scritto un breve messaggio sui social: "Complimenti Magica Roma". Per l'allenatore del Real Madrid, che sarà impegnato nella finale di Champions League contro il Liverpool di Jurgen Klopp, c'è la soddisfazione per il trionfo storico della Roma.