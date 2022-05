Roma, festa in città per la Conference: VIDEO e FOTO

ROMA - Questa notte è ancora nostra, cantava Antonello Venditti, e questa è la notte della Roma, la notte di Roma. Al fischio finale a Tirana si è scatenato il delirio nella Capitale, tutto a tinte giallorosse: dall'Olimpico, completamente avvolto dall'emozione di oltre cinquantamila tifosi, fino a tutte le piazze della città diventate mille cuori pulsanti d'amore e di gioia per festeggiare il trionfo della squadra di José Mourinho tutta la notte, in attesa del ritorno dei campioni come annunciato sui social: "Torniamo da Tirana questa notte, ma non sappiamo ancora quando… Domani pomeriggio, però, festeggeremo tutti insieme a ROMA. Vi aggiorneremo in mattinata con il programma. DAJEEEEE DAJEEEEE DAJEEEEEE!"