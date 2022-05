Il gesto di Mourinho che ha fatto impazzire i tifosi della Roma

Lo sommergono perché non c’era altro modo di fermarlo. José Mourinho moto eterno, argento vivo e cervello fresco. Se lui è bollito, noi siamo la regina Elisabetta e Steven Spielberg. Contemporaneamente. Lo sommergono con gli abbracci al temine di una finale che è un passaggio per la terra dei sogni attraverso un incubo di maglie grigie e palloni da sfasciare. La vittoria come dev’essere: si costruisce e poi si protegge ciò che si è costruito. Per Mourinho questa è la via, non ce n’è un’altra.

Lui la prende in mano la partita, laddove per i suoi colleghi le mani sono un accessorio, talvolta un peso da sollevare, altre volte un orpello da nascondere nelle tasche. Mourinho non spreca nulla: non intendeva sprecare una Conference League, a parte l’egocentrico compiacimento di diventare il primo a vincere tutte e tre le coppe attuali, proiezioni in cinemascope di quelle di una volta. Perché dovrebbe sprecare una parte del corpo tanto preziosa, con cui si possono fare castelli, costruire autostrade e parlare con gli arbitri? Quello ha fatto Mourinho dall’inizio: parlare con gli arbitri attraverso le mani, che nella sua mimica diventano di volta in volta domande viventi, affermazioni trancianti, becchi di papere che starnazzano.

E ansiolitici per i giocatori troppo nervosi, ovvio. Basta indicare i punti del campo in cui piazzarsi, alzarle e abbassarle per invitare alla calma, indicarsi la fronte per spingere alla riflessione. Con Pellegrini no, a Pellegrini riserva il privilegio della voce e della chiamata diretta: stiamo vincendo, che bisogno hai di andare a rompere la pace dei sensi all’arbitro? Mourinho vuole essere dentro la gara con tutto sé stesso, e per questa finale in particolare è stato anche parte di parecchio di più, della vigilia, dell’antivigilia e oltre. Giorni passati in conclave con i suoi collaboratori e con i giocatori. Studi approfonditi delle possibilità, degli imprevisti e di ciò che del Feyenoord si sapeva.

Caricare le molle della determinazione, evitando di esagerare. L’equilibrio sottile su cui si regge l’universo agonistico di Mourinho. Si spezza Mkhitaryan, ma c’è subito pronto e intero Sergio Oliveira. Almeno in questo caso non ci si può lamentare dell’alternativa, non troppo.

Poi che i giocatori e lui stesso abbiano la tensione a fine scala è anche normale.